Грибной сезон в разгаре: как избежать отравления — советы специалистов

Сезон «тихой охоты» сейчас в разгаре, но, предупреждают в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней, поход в лес может закончиться отравлением. Чтобы этого не произошло, специалисты дали несколько советов.

Отмечается: ядовитые грибы могут быть очень похожи на съедобные, поэтому ошибиться может даже человек, который не впервые ходит в лес. Поэтому если нет полной уверенности, гриб лучше оставить на месте.

Не стоит полагаться и на «народные» методы проверки. Специалисты предостерегают: потемнела серебряная ложка, изменение цвета лука или чеснока, черви, запах или вкус не помогут определить, безопасен ли гриб.

«И еще одна опасная ошибка – думать, что яд можно уничтожить на кухне. Варка, жарка, сушка или маринование не делают ядовитыми грибами безопасными. Бледная поганка, например, содержит токсины, которые могут тяжело поражать печень, почки и другие органы и представлять угрозу жизни», — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют по возвращении из леса перебрать грибы и сразу обработать. Старые, перезрелые, поврежденные или испорченные, а также грибы, в которых не уверены, следует выбросить.

«Не покупайте дикорастущие грибы на стихийных рынках или у случайных продавцов. Также не собирайте их у дорог, железных дорог, промышленных предприятий, свалок и других потенциально загрязненных местах: грибы накапливают вредные вещества. Не следует употреблять грибы с алкоголем. Даже съедобные грибы являются достаточно тяжелым продуктом для желудка, особенно для людей, больных гастритом. Алкоголь может усиливать это влияние», – отметили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Если же грибы точно съедобные, не забывайте о правилах приготовления. Их нужно тщательно промыть и отварить в подсоленной воде 20–30 минут, после чего отвар слить. Грибы нужно тщательно термически обрабатывать, а готовые блюда не следует долго хранить даже в холодильнике.

«Если после грибного блюда стало плохо – не ждите. Тошнота, рвота, боль в животе, диарея, головокружение, сильная слабость, судороги или нарушения сознания могут являться признаками отравления. Симптомы иногда появляются не сразу, а через несколько часов или даже дней. Вызовите 103 или 112 и обращайтесь за помощью. Остатки грибов или готового блюда сохраните – они могут помочь специалистам установить причину отравления», — подчеркнули специалисты.

Об опасных грибах можно узнать по ссылке.