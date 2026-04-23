Холодно, но грибники на Харьковщине охотятся: что находят в лесах (фото)

Необычно холодный апрель не остановил любителей тихой охоты из Харьковской области. В соцсетях люди делятся фото «богатого улова» первых весенних грибов.

В лесах региона находят сморчки и сморчковые шапочки. Фото и видео делятся участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только» в Facebook. Такие грибы украшают леса в Змиевском районе.

А это уже собранный урожай — из лесов под Мерчиком.

Традиционно в середине апреля сезон сморчков грибники Харьковщины «закрывают». Однако нестандартная погода в 2026-м продлила процесс. В прогнозах синоптиков на ближайшие дни также нет высоких температур. На днях синоптик Наталья Диденко сообщила, что быстрого потепления ждать не стоит: оно вероятно только в начале мая.