Холодно, но грибники на Харьковщине охотятся: что находят в лесах (фото)
Фото: Евгения Скрипник/Facebook
Необычно холодный апрель не остановил любителей тихой охоты из Харьковской области. В соцсетях люди делятся фото «богатого улова» первых весенних грибов.
В лесах региона находят сморчки и сморчковые шапочки. Фото и видео делятся участники группы «Любители тихой охоты Харьковская область и не только» в Facebook. Такие грибы украшают леса в Змиевском районе.
А это уже собранный урожай — из лесов под Мерчиком.
Традиционно в середине апреля сезон сморчков грибники Харьковщины «закрывают». Однако нестандартная погода в 2026-м продлила процесс. В прогнозах синоптиков на ближайшие дни также нет высоких температур. На днях синоптик Наталья Диденко сообщила, что быстрого потепления ждать не стоит: оно вероятно только в начале мая.
Читайте также: В Харькове появилась новая локация с магнолиями (фото)
Категории: Общество, Харьков; Теги: весна, грибы, новости Харькова, тихая охота;
Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 08:39;