В Харькове — снова «прилет» БпЛА: информация Терехова

Попадание российского беспилотника зафиксировали в Киевском районе Харькова около 19:00 8 июня.

К счастью, беспилотник не сдетонировал, проинформировал мэр Игорь Терехов.

Воздушную тревогу объявили в городе в 18:52. Причиной была угроза БпЛА неопределенного типа. Мониторинговые каналы сообщали о беспилотнике, который двигался вдоль Харьковского шоссе.

Напомним, девять «Шахедов» ударили по Харькову в ночь на 8 июня. Под прицелом агрессора было пять локаций, в том числе почтовые сервисы. Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский написал: «Шахед» ударил по сортировочному хабу. Несмотря на значительные повреждения, все сотрудники живы, а большинство посылок уцелело. Досталось и «Новой почте» – повреждено депо №5. БпЛА упал на крышу депо – произошел частичный обвал конструкций, начался пожар. Также в результате ударов пострадал спасатель.

Около 16:00 8 июня попадание дрона зафиксировали в Киевском районе Харькова.