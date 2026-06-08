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Враг ударил БпЛА по Харькову

Происшествия 16:05   08.06.2026
Виктория Яковенко
Враг ударил БпЛА по Харькову Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Попадание вражеского дрона зафиксировали в Киевском районе Харькова.

Пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Игорь Терехов.

Напомним, ночью девять «Шахедов» ударили по Харькову, сообщал мэр Игорь Терехов. Он отметил, что пять локаций оказались под прицелом российского агрессора. Враг атаковал почтовые сервисы в городе. Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский написал: «Шахед» ударил по сортировочному хабу. Несмотря на значительные повреждения, все сотрудники живы, а большинство посылок уцелело. Досталось и «Новой почте» – поврежден депо №5. БпЛА упал на крышу депо – произошел частичный обвал конструкций, начался пожар. Также в результате ударов пострадал спасатель.

Читайте также: Удар по хабу «Укрпочты» в Харькове: гендиректор предупреждает о задержках

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 16:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадание вражеского дрона зафиксировали в Киевском районе Харькова.".