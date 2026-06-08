Враг ударил БпЛА по Харькову
Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет
Попадание вражеского дрона зафиксировали в Киевском районе Харькова.
Пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Игорь Терехов.
Напомним, ночью девять «Шахедов» ударили по Харькову, сообщал мэр Игорь Терехов. Он отметил, что пять локаций оказались под прицелом российского агрессора. Враг атаковал почтовые сервисы в городе. Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский написал: «Шахед» ударил по сортировочному хабу. Несмотря на значительные повреждения, все сотрудники живы, а большинство посылок уцелело. Досталось и «Новой почте» – поврежден депо №5. БпЛА упал на крышу депо – произошел частичный обвал конструкций, начался пожар. Также в результате ударов пострадал спасатель.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 16:05;