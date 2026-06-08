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Ворог вдарив БпЛА по Харкову

Події 16:05   08.06.2026
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив БпЛА по Харкову Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Влучання ворожого дрону зафіксували у Київському районі Харкова.

Постраждалих та руйнувань немає, повідомив мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, вночі дев’ять «шахедів» вдарили по Харкову, повідомляв мер Ігор Терехов. Він зазначив, п’ять локацій опинились під прицілом російського агресора. Ворог атакував поштові сервіси у місті. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав: «шахед» ударив по сортувальному хабу. Попри значні пошкодження, всі співробітники живі, а більшість посилок – уціліла. Дісталося і «Новій пошті» – пошкоджено депо №5. БпЛА впав на дах депо – стався частковий обвал конструкцій, почалася пожежа. Також внаслідок ударів постраждав рятувальник.

Читайте також: Удар по хабу «Укрпошти» в Харкові: гендиректор попереджає про затримки

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 16:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучання ворожого дрону зафіксували у Київському районі Харкова.".