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Відновлення будинку на Салтівському шосе в Харкові: що вже зробили (фото)

Суспільство 16:12   08.06.2026
Вікторія Яковенко
Відновлення будинку на Салтівському шосе в Харкові: що вже зробили (фото) Фото: Харківська міськрада

У будинку на Салтівському шосе, пошкодженому внаслідок ворожих обстрілів, тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у пресслужбі міськради.

«Фахівці вже частково замінили пошкоджені вікна та демонтували аварійні конструкції, зокрема зруйновані стіни та внутрішнє оздоблення в пошкоджених квартирах. Зараз на об’єкті будівельники фіксують перекриття», – розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Потім у планах – відновити тримальні стіни та інші пошкоджені конструкції, замінити решту вікон на металопластикові, а також відремонтувати фасад, покрівлю та вхідні групи.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про відновлення Північної Салтівки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинку на Салтівському шосе, пошкодженому внаслідок ворожих обстрілів, тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у пресслужбі міськради.".