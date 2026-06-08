Відновлення будинку на Салтівському шосе в Харкові: що вже зробили (фото)
Фото: Харківська міськрада
У будинку на Салтівському шосе, пошкодженому внаслідок ворожих обстрілів, тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у пресслужбі міськради.
«Фахівці вже частково замінили пошкоджені вікна та демонтували аварійні конструкції, зокрема зруйновані стіни та внутрішнє оздоблення в пошкоджених квартирах. Зараз на об’єкті будівельники фіксують перекриття», – розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
Потім у планах – відновити тримальні стіни та інші пошкоджені конструкції, замінити решту вікон на металопластикові, а також відремонтувати фасад, покрівлю та вхідні групи.
Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про відновлення Північної Салтівки.
Читайте також: Від чого залежить наступний опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дім, міськрада, новини Харкова, салтовское шоссе;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Відновлення будинку на Салтівському шосе в Харкові: що вже зробили (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 16:12;