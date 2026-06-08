Відновлення будинку на Салтівському шосе в Харкові: що вже зробили (фото)

У будинку на Салтівському шосе, пошкодженому внаслідок ворожих обстрілів, тривають аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у пресслужбі міськради.

«Фахівці вже частково замінили пошкоджені вікна та демонтували аварійні конструкції, зокрема зруйновані стіни та внутрішнє оздоблення в пошкоджених квартирах. Зараз на об’єкті будівельники фіксують перекриття», – розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Потім у планах – відновити тримальні стіни та інші пошкоджені конструкції, замінити решту вікон на металопластикові, а також відремонтувати фасад, покрівлю та вхідні групи.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про відновлення Північної Салтівки.