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Восстановление дома на Салтовском шоссе в Харькове: что уже сделали (фото)

Общество 16:12   08.06.2026
Виктория Яковенко
Восстановление дома на Салтовском шоссе в Харькове: что уже сделали (фото) Фото: Харьковский горсовет

В доме на Салтовском шоссе, поврежденном в результате вражеских обстрелов, продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Специалисты уже частично заменили поврежденные окна и демонтировали аварийные конструкции, в частности, разрушенные стены и внутреннюю отделку в поврежденных квартирах. Сейчас на объекте строители фиксируют перекрытие», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Затем в планах – восстановить держательные стены и другие поврежденные конструкции, заменить остальные окна на металлопластиковые, а также отремонтировать фасад, кровлю и входные группы.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на сейчас известно о восстановлении Северной Салтовки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 16:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В доме на Салтовском шоссе, поврежденном в результате вражеских обстрелов, продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе горсовета.".