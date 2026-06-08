Восстановление дома на Салтовском шоссе в Харькове: что уже сделали (фото)
В доме на Салтовском шоссе, поврежденном в результате вражеских обстрелов, продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе горсовета.
«Специалисты уже частично заменили поврежденные окна и демонтировали аварийные конструкции, в частности, разрушенные стены и внутреннюю отделку в поврежденных квартирах. Сейчас на объекте строители фиксируют перекрытие», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
Затем в планах – восстановить держательные стены и другие поврежденные конструкции, заменить остальные окна на металлопластиковые, а также отремонтировать фасад, кровлю и входные группы.
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на сейчас известно о восстановлении Северной Салтовки.
Читайте также: От чего зависит следующий отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, міськрада, новости Харькова, салтовское шоссе;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Восстановление дома на Салтовском шоссе в Харькове: что уже сделали (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 16:12;