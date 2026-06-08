Восстановление дома на Салтовском шоссе в Харькове: что уже сделали (фото)

В доме на Салтовском шоссе, поврежденном в результате вражеских обстрелов, продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Специалисты уже частично заменили поврежденные окна и демонтировали аварийные конструкции, в частности, разрушенные стены и внутреннюю отделку в поврежденных квартирах. Сейчас на объекте строители фиксируют перекрытие», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Затем в планах – восстановить держательные стены и другие поврежденные конструкции, заменить остальные окна на металлопластиковые, а также отремонтировать фасад, кровлю и входные группы.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на сейчас известно о восстановлении Северной Салтовки.