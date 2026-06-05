Терехов про відновлення Північної Салтівки: хто фінансує і працює над цим

Що наразі відомо про відновлення Північної Салтівки, повідомив мер Ігор Терехов.

«У нас вже є співпраця з університетом міського господарства імені Бекетова. Ми розробляємо спільний проєкт щодо Північної Салтівки. І співфінансування його є. Ми залучили гранти уряду Німеччини, але і власні кошти також витрачаємо», – зазначив міський голова, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

Терехов також відповів, як цей проєкт перегукується з пропозиціями, які перемогли у конкурсі з відновлення Північної Салтівки.

«Повністю перегукується, але в рамках цього проєкту є окремий проєкт. Ми його вже презентували, коли я був у Баку. Він розроблений міжнародними архітекторами разом з групою, яка сьогодні працює над цим проєктом. Це наші місцеві архітектори, в тому числі і бекетівці», – пояснив мер.

Нагадаємо, автори 259 проєктів із 53 країн боролися у міжнародному конкурсі «Kharkiv Housing Challenge» з відновлення Північної Салтівки. Журі конкурсу очолював британський архітектор Норман Фостер, відібрали три найкращі проєкти. Переміг проєкт «Зцілення Харкова: від руїн до відродження» (Великобританія), який фокусується на зміцненні будівель за допомогою перероблених матеріалів місцевого виробництва, підвищеної безпеки, доступності та теплоізоляції, а також розширення житлового простору завдяки зимовим садам та терасам.