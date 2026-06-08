Град та шквал йде на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що сьогодні, 8 червня, на Харківщині очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Гроза з градом та сильним вітром йде на регіон. Так вдень 8 червня очікуються:
- по місту гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с;
- по області гроза, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с.
Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що у понеділок, 8 червня буде спекотно, але із дощем. За прогнозами синоптиків, в області вдень очікується короткочасний дощ, подекуди – з грозою. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 – 30°. У Харкові також вдень буде дощ, проте він буде короткочасним. Вдень термометри показуватимуть +27 – 29°. Вітер південний, 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 09:21;