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Град та шквал йде на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку

Погода 09:21   08.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Град та шквал йде на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що сьогодні, 8 червня, на Харківщині очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Гроза з градом та сильним вітром йде на регіон. Так вдень 8 червня очікуються:

  • по місту гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с;
  • по області гроза, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с.

Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що у понеділок, 8 червня буде спекотно, але із дощем. За прогнозами синоптиків, в області вдень очікується короткочасний дощ, подекуди – з грозою. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 – 30°. У Харкові також вдень буде дощ, проте він буде короткочасним. Вдень термометри показуватимуть +27 – 29°. Вітер південний, 5-10 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 09:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що сьогодні, 8 червня, на Харківщині очікуються небезпечні метеорологічні явища.".