Спекотно, але із дощем: прогноз погоди на 8 червня
У Харківському регіональному центрі гідрометеорології опублікували прогноз погоди на понеділок, 8 червня.
За прогнозами синоптиків, в області ніч буде без істотних опадів, а вдень очікується короткочасний дощ, місцями – з грозою.
Температура повітря вночі становитиме +12 – 17°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 – 30°.
У Харкові також вдень буде дощ, проте, зазначають у повідомленні, він буде короткочасним.
Вночі термометри показуватимуть +14 – 16°, вдень – +27 – 29°.
Вітер південний, 5 – 10 м/с, додають у Харківському гідрометцентрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 21:00;