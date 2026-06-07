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Спекотно, але із дощем: прогноз погоди на 8 червня

Погода 21:00   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Спекотно, але із дощем: прогноз погоди на 8 червня

У Харківському регіональному центрі гідрометеорології опублікували прогноз погоди на понеділок, 8 червня. 

За прогнозами синоптиків, в області ніч буде без істотних опадів, а вдень очікується короткочасний дощ, місцями – з грозою.

Температура повітря вночі становитиме +12 – 17°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 – 30°.

У Харкові також вдень буде дощ, проте, зазначають у повідомленні, він буде короткочасним.

Вночі термометри показуватимуть +14 – 16°, вдень – +27 – 29°.

Вітер південний, 5 – 10 м/с, додають у Харківському гідрометцентрі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 21:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі гідрометеорології опублікували прогноз погоди на понеділок, 8 червня. ".