Спекотно, але із дощем: прогноз погоди на 8 червня

У Харківському регіональному центрі гідрометеорології опублікували прогноз погоди на понеділок, 8 червня.

За прогнозами синоптиків, в області ніч буде без істотних опадів, а вдень очікується короткочасний дощ, місцями – з грозою.

Температура повітря вночі становитиме +12 – 17°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 – 30°.

У Харкові також вдень буде дощ, проте, зазначають у повідомленні, він буде короткочасним.

Вночі термометри показуватимуть +14 – 16°, вдень – +27 – 29°.

Вітер південний, 5 – 10 м/с, додають у Харківському гідрометцентрі.