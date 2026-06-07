Live

РФ просунулася на південь Куп’янська? Що відомо

Україна 10:49   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ просунулася на південь Куп’янська? Що відомо

Військовий блогер Олег Петренко передає: противник опублікував відео, на якому видно, як піхота ЗС РФ нібито переміщається у південній частині Куп’янська.

“Раніше російські підрозділи фіксувалися лише у східній частині міста”, – зазначив блогер.

Відео: Олег Петренко/Telegram

Нагадаємо, раніше військовий оглядач, координатор моніторингової групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець писав, що в районі Куп’янська продовжуються бої. Зокрема, частини 1 танкової армії намагаються прорватися, розсікти плацдарм ЗСУ на схід від Куп’янська, атакуючи з півночі та зі сходу, у напрямку Куп’янська-Вузлового. Однак максимум, що росіянам вдалося, – це просунутися на чотири кілометри до Петропавлівки, зав’язати за неї бої та захопити Синьківку.

Читайте також: «Треба думати, що робити» – РФ взялася за трасу між Харковом та Сумами

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харківщині сьогодні спізнюються потяги
На Харківщині сьогодні спізнюються потяги
07.06.2026, 11:38
Сьогодні 7 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 червня: яке свято та день в історії
07.06.2023, 06:00
“Треба думати, що робити” – РФ взялася за трасу між Харковом та Сумами
“Треба думати, що робити” – РФ взялася за трасу між Харковом та Сумами
07.06.2026, 09:20
Новини Харкова — головне 7 червня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 7 червня: як минула ніч
07.06.2026, 08:34
П’ятеро постраждалих, один загиблий – наслідки ударів РФ
П’ятеро постраждалих, один загиблий – наслідки ударів РФ
07.06.2026, 08:49
П’ятьох людей рятували з вогню в Харкові – деталі від ДСНС
П’ятьох людей рятували з вогню в Харкові – деталі від ДСНС
07.06.2026, 08:24

Новини за темою:

02.06.2026
Де росіян відкинули на Харківщині і де вони мають успіх – військовий аналітик
01.06.2026
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
31.05.2026
Росіяни спробували таємно пролізти в Куп’янськ – ISW
25.05.2026
Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов
21.05.2026
Чи є ще окупанти в Куп’янську, де притисли росіян до кордону – Трегубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ просунулася на південь Куп’янська? Що відомо», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 10:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий блогер Олег Петренко передає: противник опублікував відео, на якому видно, як піхота ЗС РФ нібито переміщається у південній частині Куп’янська.".