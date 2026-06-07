РФ просунулася на південь Куп’янська? Що відомо
Військовий блогер Олег Петренко передає: противник опублікував відео, на якому видно, як піхота ЗС РФ нібито переміщається у південній частині Куп’янська.
“Раніше російські підрозділи фіксувалися лише у східній частині міста”, – зазначив блогер.
Відео: Олег Петренко/Telegram
Нагадаємо, раніше військовий оглядач, координатор моніторингової групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець писав, що в районі Куп’янська продовжуються бої. Зокрема, частини 1 танкової армії намагаються прорватися, розсікти плацдарм ЗСУ на схід від Куп’янська, атакуючи з півночі та зі сходу, у напрямку Куп’янська-Вузлового. Однак максимум, що росіянам вдалося, – це просунутися на чотири кілометри до Петропавлівки, зав’язати за неї бої та захопити Синьківку.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 10:49;