Де росіян відкинули на Харківщині і де вони мають успіх – військовий аналітик

Росіян відтіснили у бік Мілового й звільнили Одрадне на півночі Харківщини, але окупанти зайняли північ села Копанки, розповів військовий оглядач, координатор моніторингової групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.

На Південно-Слобожанському напрямку, він уже Вовчанський або Харківський, ситуація без особливих змін: тривають бої в районі чотирикутника Синельникове, Цегляне, Вільча, Лиман, зазначив Машовець.

«Але є спроба противника пробитися в село Зибине, це трохи на схід від Вовчанська, вздовж річки Вовчі. Але до річки вони навіть не дійшли. ВСУ вдалося утримати позиції на північний захід від Зибіно. Невелике вклинення з боку кордону було на Великобурлуцькому напрямку – ЗСУ стабілізували ситуацію, трохи відтіснили супротивника у напрямку на Мілове, звільнили Одрадне. Зняли безпосередню загрозу охоплення вузла оборони в районі Колодязного», – перерахував успіхи ЗСУ військовий оглядач.

6 армія загальновійськового противника утримує свої фланги вздовж кордону на річці Оскіл на плацдармі, але поки що активних дій не робить.

“Очевидно, є якийсь план або задум у противника наступати в район Великого Бурлука з цього плацдарму”, – сказав Машовець.

У районі Куп’янська продовжуються бої, тут частини 1 танкової армії намагаються прорватися, розсікти плацдарм ЗСУ на схід від Куп’янська, атакуючи з півночі й зі сходу, у напрямку Куп’янська-Вузлового.

«Максимум, що росіянам вдалося, це просунутися на 4 км до Петропавлівки, зав’язати за неї бої, захопити багатостраждальну Синьківку. Окремі малі піхотні групи противника фіксуються тут у районі ліцею №7, молочноконсервного комбінату, Кучерівки – вони вздовж річечки намагаються інфільтруватись на південь. Росіяни (тут є 27-ма бригада 1-ї танкової армії, ряд частин і підрозділів складу 68-ї мотострілецької дивізії. 6-ї армії. 47-ма танкова дивізія 1-ї танкової армії) вперто пробиваються на Куп’янськ-Вузловий. Вони просунулися від Степової Новосілки, зайняли Піщане, але максимум, чого досягли їхні окремі малі групи піхотні, це зачепилися в північно-східній частині Ківшарівки. Зайняли кілька будинків з обох боків річечки Лозуватка, вздовж вулиці на східній частині Курилівки. До самого Куп’янська не дійшли й поки що не можуть, так само вони поки що не контролюють ані Курилівку, ані Ківшарівку. Але намагаються розширити це вклинення проникненням у район сіл Подоли, Новоосинове, Глушківки», — докладно розповів про ситуацію на Куп’янському напрямі Машовець.

На його думку, очевидним є задум росіян розсікти на частини цей плацдарм і потім поетапно, також частинами, ліквідувати його.

У напрямку на Борову 4-та танкова дивізія РФ вийшла на дорогу Р-79 між Новоплатонівкою та Богуславкою та закріпилася там, перерізавши залізницю та забезпечення підрозділів ЗСУ, які боронять у районі Загризове, Нової Кругляківки, Богуславки.

Але спроби пробитися до Борової та Шийківки закінчилися невдало для росіян. А єдине місце, де окупанти досягли успіху, це район Копанки – вони, судячи з усього, зайняли північну частину села, бої за саме село продовжуються.