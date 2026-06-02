Где россиян отбросили на Харьковщине и где они преуспели – военный аналитик

Россиян оттеснили в сторону Мелового и освободили Отрадное на севере Харьковщины, но оккупанты заняли север села Копанки, рассказал военный обозреватель, координатор мониторинговой группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

На Южно-Слобожанском направлении, оно уже Волчанское или Харьковское, ситуация без особых изменений: идут бои в районе четырехугольника Синельниково, Кирпичное, Вильча, Лиман, отметил Машовец.

«Но есть попытка противника пробиться в село Зыбино, это немного восточнее Волчанска, вдоль реки Волчьи. Но до реки Волчьи они даже не дошли. ВСУ удалось удержать позиции северо-западнее Зыбино. Небольшое вклинение со стороны границы было на Великобурлукском направлении – ВСУ стабилизировали ситуацию, немного оттеснили противника по направлению на Меловое, освободили Отрадное. Сняли непосредственную угрозу охвата узла обороны в районе Колодязного», — перечислил успехи ВСУ военный обозреватель.

6 армия общевойсковая противника удерживает свои фланги вдоль границы на реке Оскол на плацдарме, но пока активных действий не предпринимает.

«Очевидно, есть какой-то план или замысел у противника наступать в район Великого Бурлука с этого плацдарма», — предположил Машовец.

В районе Купянска продолжаются бои, здесь части 1 танковой армии пытаются прорваться, рассечь плацдарм ВСУ восточнее Купянска, атакуя с севера и с востока, в направлении Купянска-Узлового.

«Максимум, что россиянам удалось, это продвинуться на 4 км до Петропавловки, завязать за нее бои, захватить многострадальную Синьковку. Отдельные малые пехотные группы противника фиксируются тут в районе лицея №7, молочноконсервного комбината, Кучеровки – они вдоль речушки пытаются инфильтроваться на юг. Россияне (тут есть 27-я бригада 1-й танковой армии, ряд частей и подразделений состава 68-й мотострелковой дивизии. 6-й армии. 47-я танковая дивизия 1-й танковой армии) упорно пробиваются на Купянск-Узловой. Они продвинулись от Степовой Новоселки, заняли Песчаное, но максимум, чего добились их отдельные малые группы пехотные зацепились в северо-восточной части Ковшаровки. Заняли несколько домов по обеим сторонам речушки Лозоватка, вдоль улицы на восточной части Куриловки. До самого Купянска не дошли и пока не могут, так же они пока не контролируют ни Куриловку, ни Ковшаровку. Но пытаются расширить это вклинение проникновением в район сел Подолы, Новосиново, Глушковки», — подробно рассказал о ситуации на Купянском направлении Машовец.

По его мнению, очевиден замысел россиян рассечь на части этот плацдарм и потом поэтапно, также по частям, ликвидировать его.

По направлению на Боровую 4-я танковая дивизия РФ вышла на дорогу Р-79 между Новоплатоновкой и Богуслаевкой и закрепилась там, перерезав железную дорогу и обеспечение подразделения ВСУ, которые обороняются в районе Загрызово, Новой Кругляковки, Богуслаевки.

Но попытки пробиться к Боровой и Шейковке закончились неудачно для россиян. А единственное место, где оккупанты преуспели, это район Копанки – они, судя по всему, заняли северную часть села, бои за само село продолжаются.

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