3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета

55-я внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 3 июня в дистанционном режиме, сообщает Харьковский горсовет.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начнется сессия в 17:30.

На сессии будут рассматривать изменения в бюджете Харьковской городской территориальной громады на 2026 год.

Среди вопросов есть «внесение изменений в структуру исполнительных органов Харьковского городского совета 8 созыва».

Также депутаты Харьковского горсовета утвердят список объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации путем выкупа.

Еще депутаты будут решать вопрос касательно присяжных для районных судов Харькова.