3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета
55-я внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 3 июня в дистанционном режиме, сообщает Харьковский горсовет.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.
Начнется сессия в 17:30.
На сессии будут рассматривать изменения в бюджете Харьковской городской территориальной громады на 2026 год.
Среди вопросов есть «внесение изменений в структуру исполнительных органов Харьковского городского совета 8 созыва».
Также депутаты Харьковского горсовета утвердят список объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации путем выкупа.
Еще депутаты будут решать вопрос касательно присяжных для районных судов Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, внеочередная сессия горсовета, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 19:40;