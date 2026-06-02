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3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета

Общество 19:40   02.06.2026
Оксана Якушко
3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета

55-я внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 3 июня в дистанционном режиме, сообщает Харьковский горсовет.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начнется сессия в 17:30.

На сессии будут рассматривать изменения в бюджете Харьковской городской территориальной громады на 2026 год.

Среди вопросов есть «внесение изменений в структуру исполнительных органов Харьковского городского совета 8 созыва».

Также депутаты Харьковского горсовета утвердят список объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации путем выкупа.

Еще депутаты будут решать вопрос касательно присяжных для районных судов Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 19:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-я внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 3 июня в дистанционном режиме, сообщает Харьковский горсовет.".