3 червня Терехов терміново збирає позачергову сесію Харківської міськради

55-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 3 червня у дистанційному режимі, повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

Розпочнеться сесія о 17.30.

На сесії розглядатимуть зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік.

Серед питань є «внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання».

Також депутати Харківської міськради затвердять перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом викупу.

Ще депутати мають розв’язати питання щодо присяжних для районних судів Харкова.