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3 червня Терехов терміново збирає позачергову сесію Харківської міськради

Суспільство 19:40   02.06.2026
Оксана Якушко
3 червня Терехов терміново збирає позачергову сесію Харківської міськради

55-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 3 червня у дистанційному режимі, повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

Розпочнеться сесія о 17.30.

На сесії розглядатимуть зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік.

Серед питань є «внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання».

Також депутати Харківської міськради затвердять перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом викупу.

Ще депутати мають розв’язати питання щодо присяжних для районних судів Харкова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 19:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 3 червня у дистанційному режимі, повідомляє пресслужба міськради.".