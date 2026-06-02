3 червня Терехов терміново збирає позачергову сесію Харківської міськради
55-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 3 червня у дистанційному режимі, повідомляє пресслужба міськради.
Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.
Розпочнеться сесія о 17.30.
На сесії розглядатимуть зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік.
Серед питань є «внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання».
Також депутати Харківської міськради затвердять перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом викупу.
Ще депутати мають розв’язати питання щодо присяжних для районних судів Харкова.
Читайте також: Двоє поранених: російський БпЛА поцілив цивільну автівку на трасі (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бюджет, внеочередная сессия горсовета, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «3 червня Терехов терміново збирає позачергову сесію Харківської міськради», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 19:40;