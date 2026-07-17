Будинок на Північній Салтівці, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють

У житловому будинку на вул. Леся Сердюка, який росіяни пошкодили обстрілами, триває відновлення, повідомляє Харківська міськрада.

У багатоповерхівці вже замінили пошкоджені вікна, капітально відремонтували покрівлю, утеплили торцеву стіну, а в одному з під’їздів відновили сходові марші з першого по шостий поверх, розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зараз у двох під’їздах триває заміна пошкоджених ліфтових кабін і обладнання. Також фахівці виконують оздоблювальні роботи в місцях загального користування, а в першому під’їзді замінюють інженерні мережі.