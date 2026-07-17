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Будинок на Північній Салтівці, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють

Суспільство 19:26   17.07.2026
Оксана Якушко
Будинок на Північній Салтівці, пошкоджений обстрілами росіян, відновлюють Фото: ХМР

У житловому будинку на вул. Леся Сердюка, який росіяни пошкодили обстрілами, триває відновлення, повідомляє Харківська міськрада.

У багатоповерхівці вже замінили пошкоджені вікна, капітально відремонтували покрівлю, утеплили торцеву стіну, а в одному з під’їздів відновили сходові марші з першого по шостий поверх, розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зараз у двох під’їздах триває заміна пошкоджених ліфтових кабін і обладнання. Також фахівці виконують оздоблювальні роботи в місцях загального користування, а в першому під’їзді замінюють інженерні мережі.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 19:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житловому будинку на вул. Леся Сердюка, який росіяни пошкодили обстрілами, триває відновлення, повідомляє Харківська міськрада.".