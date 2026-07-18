Live

Чи зросте ціна на хліб у 2026 році в Україні й чому – думка економіста

Економіка 13:36   18.07.2026
Оксана Якушко
Чи зросте ціна на хліб у 2026 році в Україні й чому – думка економіста

У національних медіа останні кілька місяців циркулює інформація, що варто очікувати зростання ціни на хліб. Що впливає на вартість хліба у 2026 році, пояснив МГ «Об’єктив» доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Ціна на хліб в Україні порівняно з країнами ЄС достатньо низька, адже в Україні 300 г хліба можна купити в середньому за 30 гривень. У Німеччині та у Франції 300 г свіжоспеченого хліба вартує у супермаркеті у середньому 1 євро 60-80 центів, це близько 80 гривень. А за 1 кг хліба з приватної пекарні у цих країнах ЄС просять 10 євро, тобто близько 500 гривень.

«Ціна на борошно за рік зросла на 12%, це трохи вище інфляції, але не принципове зростання, тим більше, що закупівельна ціна на пшеницю 3 класу, яка є сировиною для борошна, приблизно на рівні минулого року. Тому суттєвих підстав для зростання ціни на борошно і, відповідно, на хліб, нема. Але є декілька моментів. По-перше, ціну формує не лише сировина, не тільки борошно, а й інші складники, серед яких заробітна плата, яка в нас зростає, різні податки й енергоносії», – перелічує Дмитро Шиян.

«Враховуючи, що енергоносії займають щонайменше 15%, а електрика дорожчає і питання по газу також відкрите, та й ризики є під час виробництва хліба: коли він випікається в електропечах, якщо відбувається аварійне вимкнення, а це у нас було неодноразово, це означає втрату, зіпсування продукту в багатьох випадках. Тому що в електропечі, як то кажуть, повербанк не запхаєш, там треба мати, якщо генератори, то дуже потужні, а робота на генераторах в рази дорожча, ніж на електриці з мереж”, – підбив підсумки економіст.

Читайте також: Разом заради відновлення: два великі виші Харкова об’єднали зусилля

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Чи зросте ціна на хліб у 2026 році в Україні й чому – думка економіста
Чи зросте ціна на хліб у 2026 році в Україні й чому – думка економіста
18.07.2026, 13:36
Сьогодні 18 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 липня 2026: яке свято та день в історії
18.07.2026, 06:00
Врятували двох людей і кота – у Харкові вирувала пожежа
Врятували двох людей і кота – у Харкові вирувала пожежа
18.07.2026, 10:24
Жорсткий апокаліпсис: українські БпЛА атакували склад Wildberries під Москвою
Жорсткий апокаліпсис: українські БпЛА атакували склад Wildberries під Москвою
18.07.2026, 08:53
Новини Харкова — головне 18 липня: 2 загиблих, 18 постраждалих, 18 атак
Новини Харкова — головне 18 липня: 2 загиблих, 18 постраждалих, 18 атак
18.07.2026, 09:49
2 загиблих, 18 постраждалих, серед них 5 дітей: як минула доба на Харківщині
2 загиблих, 18 постраждалих, серед них 5 дітей: як минула доба на Харківщині
18.07.2026, 09:45

Новини за темою:

13.07.2026
Чому ціна на олію продовжує зростати в Україні – думка економіста
10.07.2026
Чому ціна на помідори досі висока у Харкові й області – думка економіста
10.07.2026
Чому дешевшає газ на АЗС у Харкові й в Україні – пояснення економіста
09.07.2026
Як скоро знизиться ціна на бензин в Україні – пояснення економіста
09.07.2026
Удари російських БпЛА по АЗС позначаться на ціні бензину – економіст


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи зросте ціна на хліб у 2026 році в Україні й чому – думка економіста», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У нацмедіа останні кілька місяців циркулює інформація, що варто очікувати зростання ціни на хліб. Що впливає на вартість хліба у 2026 році, пояснив МГ Об’єктив Дмитро Шиян. ".