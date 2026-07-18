Чи зросте ціна на хліб у 2026 році в Україні й чому – думка економіста

У національних медіа останні кілька місяців циркулює інформація, що варто очікувати зростання ціни на хліб. Що впливає на вартість хліба у 2026 році, пояснив МГ «Об’єктив» доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Ціна на хліб в Україні порівняно з країнами ЄС достатньо низька, адже в Україні 300 г хліба можна купити в середньому за 30 гривень. У Німеччині та у Франції 300 г свіжоспеченого хліба вартує у супермаркеті у середньому 1 євро 60-80 центів, це близько 80 гривень. А за 1 кг хліба з приватної пекарні у цих країнах ЄС просять 10 євро, тобто близько 500 гривень.

«Ціна на борошно за рік зросла на 12%, це трохи вище інфляції, але не принципове зростання, тим більше, що закупівельна ціна на пшеницю 3 класу, яка є сировиною для борошна, приблизно на рівні минулого року. Тому суттєвих підстав для зростання ціни на борошно і, відповідно, на хліб, нема. Але є декілька моментів. По-перше, ціну формує не лише сировина, не тільки борошно, а й інші складники, серед яких заробітна плата, яка в нас зростає, різні податки й енергоносії», – перелічує Дмитро Шиян.

«Враховуючи, що енергоносії займають щонайменше 15%, а електрика дорожчає і питання по газу також відкрите, та й ризики є під час виробництва хліба: коли він випікається в електропечах, якщо відбувається аварійне вимкнення, а це у нас було неодноразово, це означає втрату, зіпсування продукту в багатьох випадках. Тому що в електропечі, як то кажуть, повербанк не запхаєш, там треба мати, якщо генератори, то дуже потужні, а робота на генераторах в рази дорожча, ніж на електриці з мереж”, – підбив підсумки економіст.