Як скоро знизиться ціна на бензин в Україні – пояснення економіста

Ціна на бензин не зростала так стрімко, як на нафту, то й падати буде повільно, пояснив МГ «Об’єктив» доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Схоже, що війна США й Ізраїлю з Іраном добігає кінця, як і криза в Ормузькій протоці. На сьогодні ціна на найдорожчу російську нафту марки Brent коливається у межах $72–$76 за барель – на рівні до повномасштабного вторгнення. Але попри відчутне здешевшання нафти ціна на бензин поки що тримається.

«У 2026 році було суттєве підвищення цін на нафту: навесні ціна сягала $120. Торік нафта коштувала близько $60, тож ми мали майже двократне зростання ціни на чорне золото. Бензин А-95 торік коштував 65 гривень за літр. Зараз остання ціна у середньому 75 грн за літр. У структурі ціни власне бензину нафта займає якийсь відсоток на додачу до виробництва, податків, транспортування. І компанії в Україні не підіймали двічі ціну на бензин на заправках, зростання відбулося на чверть», – нагадав Дмитро Шиян.

Ціна на бензин не зросла так, як на нафту, тому й знижуватися буде так само.

«Ціни на заправках не будуть автоматично копіювати ціну на нафту. Вони будуть змінюватися із лагом у тиждень, не стрімко, а поступово. Мають місце так звані еластичні зміни», – заявив економіст.