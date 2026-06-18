Блокада Ормузької протоки офіційно завершилася – Армія США
Про це представники Центрального командування Армії США (Centcom) заявили 18 червня на офіційній сторінці Centcom у соцмережі Х.
“Сьогодні американські війська зняли блокаду всього морського транспорту, що входить до іранських портів і прибережних районів і виходить з них, відповідно до вказівки президента. Американські війська не перешкоджатимуть транзиту суден до іранських портів Перської затоки і Оманської затоки і з них. Усі зусилля США щодо забезпечення дотримання військової блокади припинено. Наші великі військово-морські кораблі залишаться в цьому районі, щоб забезпечити дотримання всіх положень угоди та її повну юридичну силу», — йдеться на офіційній сторінці.
Блокада Ормузької протоки розпочалася невдовзі після старту війни США й Ізраїлю проти Ірану.
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- Категорії: Політика, Світ; Теги: Армия США, блокада, Ормузский пролив;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 22:15;