Блокада Ормузької протоки офіційно завершилася – Армія США

Про це представники Центрального командування Армії США (Centcom) заявили 18 червня на офіційній сторінці Centcom у соцмережі Х.

“Сьогодні американські війська зняли блокаду всього морського транспорту, що входить до іранських портів і прибережних районів і виходить з них, відповідно до вказівки президента. Американські війська не перешкоджатимуть транзиту суден до іранських портів Перської затоки і Оманської затоки і з них. Усі зусилля США щодо забезпечення дотримання військової блокади припинено. Наші великі військово-морські кораблі залишаться в цьому районі, щоб забезпечити дотримання всіх положень угоди та її повну юридичну силу», — йдеться на офіційній сторінці.

Блокада Ормузької протоки розпочалася невдовзі після старту війни США й Ізраїлю проти Ірану.