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Блокада Ормузької протоки офіційно завершилася – Армія США

Політика 22:15   18.06.2026
Оксана Якушко
Блокада Ормузької протоки офіційно завершилася – Армія США

Про це представники  Центрального командування  Армії  США (Centcom) заявили  18 червня на офіційній сторінці Centcom у соцмережі Х.

“Сьогодні американські війська зняли блокаду всього морського транспорту, що входить до іранських портів і прибережних районів і виходить з них, відповідно до вказівки президента. Американські війська не перешкоджатимуть транзиту суден до іранських портів Перської затоки і Оманської затоки і з них. Усі зусилля США щодо забезпечення дотримання військової блокади припинено. Наші великі військово-морські кораблі залишаться в цьому районі, щоб забезпечити дотримання всіх положень угоди та її повну юридичну силу», — йдеться на офіційній сторінці. 

Блокада Ормузької протоки розпочалася невдовзі після старту війни США й Ізраїлю проти Ірану.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 22:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це представники  Центрального командування  Армії  США (Centcom) заявили  18 червня на офіційній сторінці Centcom у соцмережі Х.".