Блокада Ормузского пролива официально завершилась — Армия США
Об этом представители Центрального командования Армии США (Centcom) заявили 18 июня на официальной странице Centcom в соцсети Х.
«Сегодня американские войска сняли блокаду всего морского транспорта, входящего в иранские порты и прибрежные районы и выходящего из них, в соответствии с указанием президента. Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты Персидского залива и Оманского залива и из них. Все усилия США по обеспечению соблюдения военной блокады прекращены. Наши великие военно-морские корабли останутся в этом районе, чтобы обеспечить соблюдение всех положений соглашения и его полную юридическую силу», — говорится на официальной странице.
Блокада Ормузского пролива началась вскоре после старта войны США и Израиля против Ирана.
Читайте также: Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика; Теги: Армия США, блокада, Ормузский пролив;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Блокада Ормузского пролива официально завершилась — Армия США», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 22:15;