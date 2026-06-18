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Блокада Ормузского пролива официально завершилась — Армия США

Мир 22:15   18.06.2026
Оксана Якушко
Блокада Ормузского пролива официально завершилась — Армия США Фото: Polites News

Об этом представители Центрального командования Армии США (Centcom) заявили 18 июня на официальной странице Centcom в соцсети Х.

«Сегодня американские войска сняли блокаду всего морского транспорта, входящего в иранские порты и прибрежные районы и выходящего из них, в соответствии с указанием президента. Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты Персидского залива и Оманского залива и из них. Все усилия США по обеспечению соблюдения военной блокады прекращены. Наши великие военно-морские корабли останутся в этом районе, чтобы обеспечить соблюдение всех положений соглашения и его полную юридическую силу», — говорится на официальной странице.

Блокада Ормузского пролива началась вскоре после старта войны США и Израиля против Ирана.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 22:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом представители Центрального командования Армии США (Centcom) заявили 18 июня на официальной странице Centcom в соцсети Х.".