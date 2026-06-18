Блокада Ормузского пролива официально завершилась — Армия США

Об этом представители Центрального командования Армии США (Centcom) заявили 18 июня на официальной странице Centcom в соцсети Х.

«Сегодня американские войска сняли блокаду всего морского транспорта, входящего в иранские порты и прибрежные районы и выходящего из них, в соответствии с указанием президента. Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты Персидского залива и Оманского залива и из них. Все усилия США по обеспечению соблюдения военной блокады прекращены. Наши великие военно-морские корабли останутся в этом районе, чтобы обеспечить соблюдение всех положений соглашения и его полную юридическую силу», — говорится на официальной странице.

Блокада Ормузского пролива началась вскоре после старта войны США и Израиля против Ирана.