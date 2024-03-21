Поляки блокируют автобусы: как добраться в Харьков, если опоздал на поезд
«Укрзалізниця» успокоила пассажиров, которые в Польше опаздывают на рейсы из-за перекрытых автодорог. Выход есть, в том числе для тех, кто едет в Харьков.
«Получаем сообщения от пассажиров, которые из-за массовых перекрытий трасс польскими активистами не могут вовремя добраться до вокзала в Перемышле. Поэтому снова активируем правило «железной подстраховки»: те пассажиры, которые не успеют на свой рейс «Укрзалізниці» из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам на свой пропущенный рейс», — сообщила пресс-служба компании.
В частности, такое предложение распространяется на пассажиров, которые опаздывают на поезд №94 Хелм — Харьков.
Железнодорожники отметили, что не смогут гарантировать опоздавшим свободные места нужного класса в следующем поезде, но сделают все, чтобы разместить людей и довезти их домой.
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«Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме», — подчеркнули в «УЗ».
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- Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", блокада, поезд, Польша;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 09:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» успокоила пассажиров, которые в Польше опаздывают на рейсы из-за перекрытых автодорог. Выход есть, в том числе для тех, кто едет в Харьков".