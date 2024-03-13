На школьные каникулы назначили дополнительный поезд из Харькова в Карпаты

АО «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Он будет курсировать в период школьных весенних каникул.

Поезд №201/202 Харьков — Ворохта отправляется из Харькова через день по четным числам в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным числам в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

Кроме этого, по стране поедут следующие дополнительные поезда:

🚊 поезд №159/160 Киев —Трускавец,

🚊 поезд №191/192 Киев — Львов,

🚊 поезд №255/256 Киев — Рахов,

🚊 поезд №192 Львов — Киев,

🚊 поезд №195 Киев — Ивано-Франковск,

🚊 поезд №203/204 Днепр — Ворохта.