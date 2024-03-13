На школьные каникулы назначили дополнительный поезд из Харькова в Карпаты
Фото: АО «Укрзалізниця»
АО «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Он будет курсировать в период школьных весенних каникул.
Поезд №201/202 Харьков — Ворохта отправляется из Харькова через день по четным числам в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным числам в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.
Кроме этого, по стране поедут следующие дополнительные поезда:
🚊 поезд №159/160 Киев —Трускавец,
🚊 поезд №191/192 Киев — Львов,
🚊 поезд №255/256 Киев — Рахов,
🚊 поезд №192 Львов — Киев,
🚊 поезд №195 Киев — Ивано-Франковск,
🚊 поезд №203/204 Днепр — Ворохта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворохта, каникулы, Карпаты, поезд, укрзалізниця, Харьков, школьные;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 11:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Он будет курсировать в период школьных весенних каникул.".