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На школьные каникулы назначили дополнительный поезд из Харькова в Карпаты

Общество 11:45   13.03.2024
Виктория Яковенко
На школьные каникулы назначили дополнительный поезд из Харькова в Карпаты Фото: АО «Укрзалізниця»

АО «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Он будет курсировать в период школьных весенних каникул.

Поезд №201/202 Харьков — Ворохта отправляется из Харькова через день по четным числам в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным числам в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

Кроме этого, по стране поедут следующие дополнительные поезда:

🚊 поезд №159/160 Киев —Трускавец,

🚊 поезд №191/192 Киев — Львов,

🚊 поезд №255/256 Киев — Рахов,

🚊 поезд №192 Львов — Киев,

🚊 поезд №195 Киев — Ивано-Франковск,

🚊 поезд №203/204 Днепр — Ворохта.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Он будет курсировать в период школьных весенних каникул.".