Пенсионера на Харьковщине насмерть сбил товарный поезд – полиция
В селе Гавриловка Изюмского района товарный поезд задавил 66-летнего мужчину.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ЧП произошло 8 февраля на железнодорожной станции «Гавриловка». Погибший переходил железнодорожный путь в неустановленном месте.
Следователи зарегистрировали уголовное производство.
За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 12 ДТП, в которых погибли два человека, еще двое — получили травмы.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 17:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Гавриловка Изюмского района товарный поезд задавил 66-летнего мужчину.".