Пенсионера на Харьковщине насмерть сбил товарный поезд – полиция

В селе Гавриловка Изюмского района товарный поезд задавил 66-летнего мужчину.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ЧП произошло 8 февраля на железнодорожной станции «Гавриловка». Погибший переходил железнодорожный путь в неустановленном месте.

Следователи зарегистрировали уголовное производство.

За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 12 ДТП, в которых погибли два человека, еще двое — получили травмы.