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Пенсионера на Харьковщине насмерть сбил товарный поезд – полиция

Общество 17:12   10.02.2024
Виктория Яковенко
Пенсионера на Харьковщине насмерть сбил товарный поезд – полиция

В селе Гавриловка Изюмского района товарный поезд задавил 66-летнего мужчину.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ЧП произошло 8 февраля на железнодорожной станции «Гавриловка». Погибший переходил железнодорожный путь в неустановленном месте.

Следователи зарегистрировали уголовное производство.

За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 12 ДТП, в которых погибли два человека, еще двое — получили травмы.

Читайте также: Под Харьковом мужчину задавила электричка: переходил в неположенном месте

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 17:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Гавриловка Изюмского района товарный поезд задавил 66-летнего мужчину.".