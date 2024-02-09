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Под Харьковом мужчину задавила электричка: переходил в неположенном месте

Происшествия 14:22   09.02.2024
Елена Нагорная
Под Харьковом мужчину задавила электричка: переходил в неположенном месте Иллюстративное фото

66-летний мужчина попал под колеса электропоезда в поселке Хорошево Харьковского района 7 февраля. Травмы оказались смертельными.

Трагедия произошла на станции «Жихарь», сообщает в суточной сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина переходил железнодорожный путь в неустановленном месте, когда его сбила электричка «Изюм-Харьков».

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УКУ.

За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы. Также правоохранители разоблачили четырех водителей в состоянии опьянения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летний мужчина попал под колеса электропоезда в поселке Хорошево Харьковского района 7 февраля".