Под Харьковом мужчину задавила электричка: переходил в неположенном месте

66-летний мужчина попал под колеса электропоезда в поселке Хорошево Харьковского района 7 февраля. Травмы оказались смертельными.

Трагедия произошла на станции «Жихарь», сообщает в суточной сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина переходил железнодорожный путь в неустановленном месте, когда его сбила электричка «Изюм-Харьков».

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УКУ.

За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы. Также правоохранители разоблачили четырех водителей в состоянии опьянения.