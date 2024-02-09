«Держали в страхе» аграриев Харьковщины: поймали банду рейдеров (фото)
Правоохранители разоблачили группу рейдеров, которые запугивали фермеров на Харьковщине. Злоумышленники подыскивали прибыльные фирмы, а затем нападали на них.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, преступную банду организовал 40-летний житель Днепропетровщины. К своей деятельности он также привлек других жителей Днепра и Одессы.
«Оказалось, что один из участников преступной группы до 2020 года работал в органах правопорядка, а после увольнения занялся незаконной деятельностью. Используя поддельные документы, злоумышленники предъявляли свои права на пользование чужим предприятием. Потом по такой же поддельной доверенности лидер группы переоформлял бизнес на себя», — добавили в полиции.
Также известно, что сообщники пользовались услугами так называемых «черных» нотариусов, удостоверяющих фиктивные документы. Тем, кто не соглашался сотрудничать, угрожали применением силы.
«В одном из случаев сообщники приехали на территорию агропредприятия Купянского района, представились сотрудниками СБУ и приказали охране не сопротивляться. Они заперли охранников в котельной, срезали замок на хранилище, заехали на грузовиках внутрь и начали загружать тягачами минеральные удобрения», — рассказали правоохранители.
В это время планам злоумышленников помешали копы, которых вызвали работники фирмы. Установлено, что фигуранты пытались вывезти минеральные удобрения на сумму почти 1,5 миллиона гривен.
Правоохранители провели серию обысков у злоумышленников, во время которых изъяли более 100 тысяч долларов, поддельные документы, номерные знаки и оружие.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст.186 (покушение на грабеж) и ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 (покушение на противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УКУ, трем из них – в составе организованной преступной группы.
Участникам банды рейдеров «светит» до 13 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аграрии, банда, полиция, рейдеры, фермеры, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 13:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили группу рейдеров, которые запугивали фермеров на Харьковщине. Злоумышленники подыскивали прибыльные фирмы, а затем нападали на них.".