Главарь банды, расстрелявшей человека на Харьковщине, может сесть пожизненно

Следователи сообщили о подозрении 45-летнему главарю организованной преступной группы в совершении убийства директора государственного лесохозяйственного предприятия в Волчанске, сообщила Харьковская областная полиция.

В апреле прошлого года, во время оккупации, злоумышленники устроили засаду у автодороги возле села Прилепка Волчанской территориальной громады Чугуевского района. Нападавшие дождались автомобиля потерпевшего и расстреляли его из автоматов АК-74. От полученных ранений руководитель лесохозяйственного предприятия скончался на месте.

Банда во главе со злоумышленником вместе с военными рф занимались воровством, рейдерством с применением насилия в отношении местных предпринимателей, незаконно лишали их свободы, пытали и требовали средства. На счету злоумышленников более 40-ти преступлений.

Главаря преступной группы оккупанты назначили «председателем временной общественной администрации рф в городе Волчанске».

В сентябре прошлого года правоохранители задержали троих членов банды, в том числе 45-летнего организатора. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения.

19 мая на основании собранных доказательств следователи сообщили 45-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.