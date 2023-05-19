Главарь банды, расстрелявшей человека на Харьковщине, может сесть пожизненно
Следователи сообщили о подозрении 45-летнему главарю организованной преступной группы в совершении убийства директора государственного лесохозяйственного предприятия в Волчанске, сообщила Харьковская областная полиция.
В апреле прошлого года, во время оккупации, злоумышленники устроили засаду у автодороги возле села Прилепка Волчанской территориальной громады Чугуевского района. Нападавшие дождались автомобиля потерпевшего и расстреляли его из автоматов АК-74. От полученных ранений руководитель лесохозяйственного предприятия скончался на месте.
Банда во главе со злоумышленником вместе с военными рф занимались воровством, рейдерством с применением насилия в отношении местных предпринимателей, незаконно лишали их свободы, пытали и требовали средства. На счету злоумышленников более 40-ти преступлений.
Главаря преступной группы оккупанты назначили «председателем временной общественной администрации рф в городе Волчанске».
В сентябре прошлого года правоохранители задержали троих членов банды, в том числе 45-летнего организатора. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения.
19 мая на основании собранных доказательств следователи сообщили 45-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 19:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении 45-летнему главарю организованной преступной группы в совершении убийства директора государственного лесохозяйственного предприятия в Волчанске, сообщила Харьковская областная полиция.".