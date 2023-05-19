Лидеру банды, которая выбивала из харьковчан деньги, объявили новое подозрение
СБУ дополнительно сообщила о подозрении лидеру преступной группировки, который координировал уголовников в Харькове.
Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«В результате комплексных мероприятий получены новые доказательства незаконной деятельности главаря криминальной группировки, терроризировавшей жителей Харькова. Сейчас лидеру банды дополнительно сообщили о подозрении по ст. 255-1 УК (установление или распространение преступного воздействия)», — рассказал Абдула.
Правоохранители обезвредили преступную группу в начале февраля.
По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленники применяли к потерпевшим физическое насилие, избивали их и угрожали физической расправой.
Один из организаторов группы — 35-летний мужчина, неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений. Выйдя из тюрьмы стал позиционировать себя «смотрящим» в одном из районов Харькова.
Таким образом, он пытался взять под контроль преступную деятельность других уголовников и получать от них регулярные «доходы» для пополнения «воровской кассы».
По данным СБУ, ранее перступнику было сообщено о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 4 ст. 189 (вымогательство); ч. 4 ст. 186 (грабеж); ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).
Сейчас фигурант и его сообщники находятся в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ дополнительно сообщила о подозрении лидеру преступной группировки, который координировал уголовников в Харькове.".