Банду вымогателей во главе со «смотрящим» задержала в Харькове СБУ (фото)
В Харькове СБУ задержала «на горячем» профессиональных преступников, которые «выбивали» с горожан деньги под видом несуществующих долгов. Бандиты угрожали физической расправой не только своим жертвам, но и их родственникам.
В состав группировки входили четверо нигде не работающих граждан, каждый из которых ранее уже был неоднократно судим за совершение уголовных преступлений, сообщает спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.
По его словам, 30-летний главарь позиционировал себя как так называемый «смотрящий» за криминальной средой в одном из районов города Харькова.
«30-летний нигде неработающий ранее неоднократно судимый мужчина снова стал на преступный путь. В ноябре 2022 года он предложил своему знакомому — 34-летнему мужчине, который тоже ранее уже имел проблемы с законом, «выбивать» деньги с харьковчан. К своей схеме они также привлекли еще двух ранее уже неоднократно судимых лиц — 44-летнего мужчину и 25-летнюю женщину», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Силовики задержали преступников «на горячем» — во время получения очередного транша несуществующего долга. Всем четырем сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, совершенное организованной группой), которая предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: Владислав Абдула
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове СБУ задержала «на горячем» профессиональных преступников, которые «выбивали» с горожан деньги под видом несуществующих долгов. Бандиты угрожали физической расправой не только своим жертвам, но и их родственникам.".