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Банду вымогателей во главе со «смотрящим» задержала в Харькове СБУ (фото)

Происшествия 18:13   07.02.2023
Елена Нагорная
Банду вымогателей во главе со «смотрящим» задержала в Харькове СБУ (фото) Фото: Владислав Абдула

В Харькове СБУ задержала «на горячем» профессиональных преступников, которые «выбивали» с горожан деньги под видом несуществующих долгов. Бандиты угрожали физической расправой не только своим жертвам, но и их родственникам.

В состав группировки входили четверо нигде не работающих граждан, каждый из которых ранее уже был неоднократно судим за совершение уголовных преступлений, сообщает спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.

По его словам, 30-летний главарь позиционировал себя как так называемый «смотрящий» за криминальной средой в одном из районов города Харькова.

«30-летний нигде неработающий ранее неоднократно судимый мужчина снова стал на преступный путь. В ноябре 2022 года он предложил своему знакомому — 34-летнему мужчине, который тоже ранее уже имел проблемы с законом, «выбивать» деньги с харьковчан. К своей схеме они также привлекли еще двух ранее уже неоднократно судимых лиц — 44-летнего мужчину и 25-летнюю женщину», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Силовики задержали преступников «на горячем» — во время получения очередного транша несуществующего долга. Всем четырем сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, совершенное организованной группой), которая предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Фото: Владислав Абдула

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 18:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове СБУ задержала «на горячем» профессиональных преступников, которые «выбивали» с горожан деньги под видом несуществующих долгов. Бандиты угрожали физической расправой не только своим жертвам, но и их родственникам.".