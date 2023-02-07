На Харьковщине арестовали экс-полицейскую, работавшую на рф за 45 тысяч гривен

Предательнице грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества за сотрудничество с рф, сообщила прокуратура Харьковской области.

После оккупации Купянска 26-летняя экс-полицейская начала сотрудничать с оккупантами. Сначала она вела учет заявлений и сообщений о преступлениях в оккупационной «милиции».

Впоследствии женщина добровольно вступила в должность «исполняющего обязанности инспектора штаба» в псевдоправоохранительном органе, а затем стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)».

За работу на оккупантов предательница ежемесячно получала 45 000 российских рублей.

6 февраля СБУ задержала приспешницу оккупантов в селе Староверовка Купянского района в доме ее родственников, где она скрывалась от украинского правосудия.

7 февраля следователь судья Ленинского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство областной прокуратуры и избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ДБР в г. Полтаве, Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Управление СБУ в Харьковской области.

Харьковская областная прокуратура сообщила о факте государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).