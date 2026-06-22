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Пшеницей засеяли исторические земли на Харьковщине: суд вернул их государству

Общество 12:53   22.06.2026
Виктория Яковенко
Пшеницей засеяли исторические земли на Харьковщине: суд вернул их государству Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине правоохранители через суд вернули государству археологический памятник «Войтенки-1».

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об уникальном комплексе — поселении и могильнике позднеримского времени — начале эпохи Великого переселения народов (середина III — начало V века), который принадлежит к черняховской археологической культуре. Еще в 1997 году поселение признано памятником археологии местного значения.

Однако, по данным правоохранителей, землю незаконно передали в собственность Валковского городского совета, а впоследствии — в пользование фермерскому хозяйству, которое засеяло территорию пшеницей.

Видео: Харьковская областная прокуратура

«Однако этот участок является землей историко-культурного назначения и может находиться исключительно в государственной собственности. Его изъятие возможно только по согласованию с Кабинетом Министров Украины и уполномоченным органом в сфере охраны культурного наследия», — отметили в прокуратуре.

Так что правоохранители и подали в суд иск. Его удовлетворили: приказ о передаче земли в коммунальную собственность признали незаконным и отменили, договоры аренды признали недействительными, а ответчиков обязали вернуть земельный участок государству.

исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харьковская областная прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харьковская областная прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харьковская областная прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харьковская областная прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харьковская областная прокуратура
исторические земли на Харьковщине вернули государству
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, правоохранители через суд пытаются вернуть государству землю, где расположено скифское городище. По данным Харьковской областной прокуратуры, археологический памятник оказался в частных руках.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 12:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители через суд вернули государству археологический памятник «Войтенки-1».".