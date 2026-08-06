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Кому готовы платить до 50 тысяч гривен: вакансии недели опубликовала ХОВА

Общество 11:50   06.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Кому готовы платить до 50 тысяч гривен: вакансии недели опубликовала ХОВА

По состоянию на 6 августа 2026 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2621 вакансия. Об этом передают в пресс-службе ХОВА.

Список лучших вакансий недели выглядит следующим образом:

1. Рабочий-отделочник – 50 000 грн.

2. Машинист экскаватора одноковшового – 40 000 грн.

3. Врач общей практики – семейный врач – 35 000 грн.

4. Работник по уходу за животными – 30400 грн.

5. Водитель троллейбуса – 30 000 грн.

6. Электрик цеха – 28 000 грн.

7. Мастер на лесозаготовительных работах – 26 700 грн.

8. Стропальщик – 26 000 грн.

9. Кассир (в банке) – 25 000 грн.

10. Буфетчик – 20 000 грн.

С полным списком актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости желающие могут обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0 800 219 729.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом передают в пресс-службе ХОВА.".