Кому готові платити до 50 тисяч гривень: вакансії тижня опублікувала ХОВА
Станом на 6 серпня 2026 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області актуальна 2621 вакансія. Про це повідомляють у пресслужбі ХОВА.
Список найкращих вакансій тижня виглядає наступним чином:
1. Опоряджувальник будівельний – 50 000 грн.
2. Машиніст екскаватора одноковшового – 40 000 грн.
3. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 35 000 грн.
4. Робітник з догляду за тваринами – 30 400 грн.
5. Водій тролейбуса – 30 000 грн.
6. Електрик цеху – 28 000 грн.
7. Майстер на лісозаготівельних роботах – 26 700 грн.
8. Стропальник – 26 000 грн.
9. Касир (в банку) – 25 000 грн.
10. Буфетник – 20 000 грн.
З повним списком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості охочі можуть звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 8:30 до 17:00 за номером: 0 800 219 729.