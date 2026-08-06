Кому готові платити до 50 тисяч гривень: вакансії тижня опублікувала ХОВА

Станом на 6 серпня 2026 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області актуальна 2621 вакансія. Про це повідомляють у пресслужбі ХОВА.

Список найкращих вакансій тижня виглядає наступним чином:

1. Опоряджувальник будівельний – 50 000 грн.

2. Машиніст екскаватора одноковшового – 40 000 грн.

3. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 35 000 грн.

4. Робітник з догляду за тваринами – 30 400 грн.

5. Водій тролейбуса – 30 000 грн.

6. Електрик цеху – 28 000 грн.

7. Майстер на лісозаготівельних роботах – 26 700 грн.

8. Стропальник – 26 000 грн.

9. Касир (в банку) – 25 000 грн.

10. Буфетник – 20 000 грн.

З повним списком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості охочі можуть звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 8:30 до 17:00 за номером: 0 800 219 729.