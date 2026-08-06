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Потяги до Лозової не їдуть, загинули залізничники – УЗ про обстріл

Події 11:08   06.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Потяги до Лозової не їдуть, загинули залізничники – УЗ про обстріл Фото: АТ “Укрзалізниця”

В АТ “Укрзалізниця” розповіли подробиці ранкового обстрілу залізничної інфраструктури у Лозовій, а також повідомили про тимчасову зупинку руху поїздів. 

Внаслідок удару по станції Лозова є поранені та загиблі залізничники. Також пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та вагони.

На місці працюють усі необхідні служби Укрзалізниці та рятувальники. Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено. Пасажирів, які зараз прямують до Лозової, просимо стежити за індивідуальними сповіщеннями в застосунку“, – додали в УЗ.

Нагадаємо: вранці 6 серпня РФ вдарила по залізничній станції у Лозовій. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вісім людей постраждали: п’ять чоловіків та троє жінок. Серед них є важкопоранені.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2026 в 11:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” розповіли подробиці ранкового обстрілу залізничної інфраструктури у Лозовій, а також повідомили про тимчасову зупинку руху поїздів. ".