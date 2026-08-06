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Поезда в Лозовую не едут, погибли железнодорожники – УЗ об обстреле

Происшествия 11:08   06.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Поезда в Лозовую не едут, погибли железнодорожники – УЗ об обстреле Фото: АО «Укрзалізниця»

В АО «Укрзалізниця» рассказали подробности утреннего обстрела железнодорожной инфраструктуры в Лозовой, а также сообщили о временной остановке движении поездов. 

В результате удара по станции Лозовая есть раненные и погибшие железнодорожники. Также повреждено здание вокзала, контактная сеть и вагоны.

«На месте работают все необходимые службы «Укрзалізниці» и спасатели. В настоящее время движение поездов на станцию ​​Лозовая и со станции Лозовая приостановлено. Пассажиров, которые сейчас направляются в Лозовую, просим следить за индивидуальными уведомлениями в приложении», – добавили в УЗ.

Напомним: утром 6 августа РФ ударила по железнодорожной станции в Лозовой. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, восемь человек пострадали: пять мужчин и три женщины. Среди них есть тяжело раненные.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2026 в 11:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» рассказали подробности утреннего обстрела железнодорожной инфраструктуры в Лозовой, а также сообщили о временной остановке движении поездов. ".