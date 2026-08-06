Поезда в Лозовую не едут, погибли железнодорожники – УЗ об обстреле

В АО «Укрзалізниця» рассказали подробности утреннего обстрела железнодорожной инфраструктуры в Лозовой, а также сообщили о временной остановке движении поездов.

В результате удара по станции Лозовая есть раненные и погибшие железнодорожники. Также повреждено здание вокзала, контактная сеть и вагоны.

«На месте работают все необходимые службы «Укрзалізниці» и спасатели. В настоящее время движение поездов на станцию ​​Лозовая и со станции Лозовая приостановлено. Пассажиров, которые сейчас направляются в Лозовую, просим следить за индивидуальными уведомлениями в приложении», – добавили в УЗ.

Напомним: утром 6 августа РФ ударила по железнодорожной станции в Лозовой. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, восемь человек пострадали: пять мужчин и три женщины. Среди них есть тяжело раненные.