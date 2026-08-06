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Повоевать с коровами решили россияне: враг ударил по ферме на Харьковщине

Происшествия 09:38   06.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Повоевать с коровами решили россияне: враг ударил по ферме на Харьковщине Фото: Сергей Стариков/Facebook

Об обстреле молочно-товарной фермы на Харьковщине рассказал начальник Шевченковской ПВА Сергей Стариков.

По его данным, россияне обстреляли ферму накануне, около 21:00. Она расположена в селе Василенково.

Обстрел фермы в Шевченковской громаде
Фото: Сергей Стариков/Facebook

«В результате попадания БпЛА произошло разрушение несущих конструкций доильного блока с возникновением пожара на деревянных конструкциях крыши. Повреждены стены соседнего здания сарая, где находились коровы», – уточнил Стариков.

Обстрел фермы в Шевченковской громаде
Фото: Сергей Стариков/Facebook

Жители села не пострадали.

«Ранены три коровы.  Как видим, враг сражается даже с коровами», – добавил глава ПВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2026 в 09:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстреле молочно-товарной фермы на Харьковщине рассказал начальник Шевченковской ПВА Сергей Стариков.".