Повоевать с коровами решили россияне: враг ударил по ферме на Харьковщине

Об обстреле молочно-товарной фермы на Харьковщине рассказал начальник Шевченковской ПВА Сергей Стариков.

По его данным, россияне обстреляли ферму накануне, около 21:00. Она расположена в селе Василенково.

«В результате попадания БпЛА произошло разрушение несущих конструкций доильного блока с возникновением пожара на деревянных конструкциях крыши. Повреждены стены соседнего здания сарая, где находились коровы», – уточнил Стариков.

Жители села не пострадали.

«Ранены три коровы. Как видим, враг сражается даже с коровами», – добавил глава ПВА.