Повоевать с коровами решили россияне: враг ударил по ферме на Харьковщине
Об обстреле молочно-товарной фермы на Харьковщине рассказал начальник Шевченковской ПВА Сергей Стариков.
По его данным, россияне обстреляли ферму накануне, около 21:00. Она расположена в селе Василенково.
«В результате попадания БпЛА произошло разрушение несущих конструкций доильного блока с возникновением пожара на деревянных конструкциях крыши. Повреждены стены соседнего здания сарая, где находились коровы», – уточнил Стариков.
Жители села не пострадали.
«Ранены три коровы. Как видим, враг сражается даже с коровами», – добавил глава ПВА.