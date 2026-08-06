Почти 80 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки – Синегубов
Трое погибших, 14 пострадавших, среди них – ребенок. Таковы последствия российских атак за сутки в Харьковской области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков получили ранения шесть человек, острую реакцию на стресс — пять человек; в г. Балаклея погибли женщины 86 и 69 лет и 63-летний мужчина; в с. Андреевка Донецкой громады подверглась острой реакции на стресс 8-летняя девочка; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 65-летняя женщина и 70-летний мужчина», – написал Синегубов.
За сутки оккупанты выпустили по региону такое вооружение:
- пять ракет;
- четыре КАБа;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- шесть fpv-дронов;
- 60 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.