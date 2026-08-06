Почти 80 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки – Синегубов

Трое погибших, 14 пострадавших, среди них – ребенок. Таковы последствия российских атак за сутки в Харьковской области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения шесть человек, острую реакцию на стресс — пять человек; в г. Балаклея погибли женщины 86 и 69 лет и 63-летний мужчина; в с. Андреевка Донецкой громады подверглась острой реакции на стресс 8-летняя девочка; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 65-летняя женщина и 70-летний мужчина», – написал Синегубов.

За сутки оккупанты выпустили по региону такое вооружение:

пять ракет;

четыре КАБа;

пять БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

шесть fpv-дронов;

60 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.