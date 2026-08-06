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Почти 80 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки – Синегубов

Происшествия 08:53   06.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти 80 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки – Синегубов

Трое погибших, 14 пострадавших, среди них – ребенок. Таковы последствия российских атак за сутки в Харьковской области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения шесть человек, острую реакцию на стресс — пять человек; в г. Балаклея погибли женщины 86 и 69 лет и 63-летний мужчина; в с. Андреевка Донецкой громады подверглась острой реакции на стресс 8-летняя девочка; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 65-летняя женщина и 70-летний мужчина», – написал Синегубов.

За сутки оккупанты выпустили по региону такое вооружение:

  • пять ракет;
  • четыре КАБа;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 60 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2026 в 08:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое погибших, 14 пострадавших, среди них – ребенок. Таковы последствия российских атак за сутки в Харьковской области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".