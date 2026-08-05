Новый штурм готовил враг на Харьковщине: атаку сорвали еще до начала (видео)

На Южно-Слобожанском направлении, близ села Артельное, пограничники сорвали подготовку противника к новому штурму.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в результате боевой работы уничтожены пять штурмовых групп, девять укрытий, два состава боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и квадроцикл, который использовался для обеспечения российских подразделений.

«Системное поражение мест накопления личного состава, логистики и запасов боеприпасов не позволяет противнику развернуть наступательные действия в полном объеме. Именно ежедневная работа пограничников истощает врага и срывает его планы на Южно-Слобожанском направлении», — подчеркнули защитники.

<br />

Напомним, 4 августа аналитики проекта DeepState заявили о продвижении оккупантов вблизи села Устиновка в Харьковской области. Этот населенный пункт находится в Ольховатской громаде Купянского района. Рядом с ним находится приграничное село Артельное. О продвижении оккупантов в районе этого села аналитики проекта DeepState сообщали 28 июля.