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Новый штурм готовил враг на Харьковщине: атаку сорвали еще до начала (видео)

Фронт 15:25   05.08.2026
Виктория Яковенко
Новый штурм готовил враг на Харьковщине: атаку сорвали еще до начала (видео) Фото: ГПСУ

На Южно-Слобожанском направлении, близ села Артельное, пограничники сорвали подготовку противника к новому штурму.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в результате боевой работы уничтожены пять штурмовых групп, девять укрытий, два состава боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и квадроцикл, который использовался для обеспечения российских подразделений.

«Системное поражение мест накопления личного состава, логистики и запасов боеприпасов не позволяет противнику развернуть наступательные действия в полном объеме. Именно ежедневная работа пограничников истощает врага и срывает его планы на Южно-Слобожанском направлении», — подчеркнули защитники.

Напомним, 4 августа аналитики проекта DeepState заявили о продвижении оккупантов вблизи села Устиновка в Харьковской области. Этот населенный пункт находится в Ольховатской громаде Купянского района. Рядом с ним находится приграничное село Артельное. О продвижении оккупантов в районе этого села аналитики проекта DeepState сообщали 28 июля.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении, близ села Артельное, пограничники сорвали подготовку противника к новому штурму.".