«Ветер фантазии»: новую локацию создают в саду Шевченко (фото)

В саду им. Шевченко в Харькове, возле каскада озер, коммунальщики создают новую локацию.

В Харьковском горсовете сообщили, что монтируют пространственную композицию «Ветер фантазии». Это металлическая инсталляция, изображающая лужайку с одуванчиками, на которых держатся феи.

В мэрии напомнили, что до начала полномасштабной войны эта композиция находилась в Центральном парке.

Напомним, в Харькове ко Дню города планируют открыть обновленный Дворец бракосочетания. Мэр Игорь Терехов поделился этой информацией во время поездки в Днепр, передают «Харьков Новости». Терехов анонсировал, что это будет «классная новая локация». На ремонт дворец на Сумской был закрыт в конце апреля.