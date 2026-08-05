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«Ветер фантазии»: новую локацию создают в саду Шевченко (фото)

Общество 16:14   05.08.2026
Виктория Яковенко
«Ветер фантазии»: новую локацию создают в саду Шевченко (фото) Фото: Харьковский горсовет

В саду им. Шевченко в Харькове, возле каскада озер, коммунальщики создают новую локацию.

В Харьковском горсовете сообщили, что монтируют пространственную композицию «Ветер фантазии». Это металлическая инсталляция, изображающая лужайку с одуванчиками, на которых держатся феи.

В мэрии напомнили, что до начала полномасштабной войны эта композиция находилась в Центральном парке.

новая локация в саду Шевченко
Фото: Харьковский горсовет
новая локация в саду Шевченко
Фото: Харьковский горсовет
новая локация в саду Шевченко
Фото: Харьковский горсовет
новая локация в саду Шевченко
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, в Харькове ко Дню города планируют открыть обновленный Дворец бракосочетания. Мэр Игорь Терехов поделился этой информацией во время поездки в Днепр, передают «Харьков Новости». Терехов анонсировал, что это будет «классная новая локация». На ремонт дворец на Сумской был закрыт в конце апреля.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В саду им. Шевченко в Харькове, возле каскада озер, коммунальщики создают новую локацию.".