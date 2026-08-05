«Вітер фантазії»: нову локацію створюють у саду Шевченка (фото)

У саду ім. Шевченка в Харкова, біля каскаду озер, комунальники створюють нову локацію.

У Харківській міськраді повідомили, монтують просторову композицію «Вітер фантазії». Це металева інсталяція, що зображує галявину з кульбабами, на яких тримаються феї.

У мерії нагадали, що до початку повномасштабної війни ця композиція знаходилася в Центральному парку.

Нагадаємо, у Харкові до Дня міста планують відкрити оновлений Палац одруження. Мер Ігор Терехов поділився цією інформацією під час поїздки до Дніпра, передають «Харків Новини». Терехов анонсував, що це буде «класна нова локація». На ремонт палац на Сумській закрили наприкінці квітня.