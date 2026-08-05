Live

«Вітер фантазії»: нову локацію створюють у саду Шевченка (фото)

Суспільство 16:14   05.08.2026
Вікторія Яковенко
«Вітер фантазії»: нову локацію створюють у саду Шевченка (фото) Фото: Харківська міськрада

У саду ім. Шевченка в Харкова, біля каскаду озер, комунальники створюють нову локацію.

У Харківській міськраді повідомили, монтують просторову композицію «Вітер фантазії». Це металева інсталяція, що зображує галявину з кульбабами, на яких тримаються феї.

У мерії нагадали, що до початку повномасштабної війни ця композиція знаходилася в Центральному парку.

новая локация в саду Шевченко
Фото: Харківська міськрада
новая локация в саду Шевченко
Фото: Харківська міськрада
новая локация в саду Шевченко
Фото: Харківська міськрада
новая локация в саду Шевченко
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, у Харкові до Дня міста планують відкрити оновлений Палац одруження. Мер Ігор Терехов поділився цією інформацією під час поїздки до Дніпра, передають «Харків Новини». Терехов анонсував, що це буде «класна нова локація». На ремонт палац на Сумській закрили наприкінці квітня.

Читайте також: У центрі Харкова заборонили паркуватися: місто вже готується до свят

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова
Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова
05.08.2026, 16:43
Сьогодні 5 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 серпня 2026: яке свято та день в історії
05.08.2026, 06:00
Водосховище понад 130 га незаконно використовувала підприємиця на Харківщині
Водосховище понад 130 га незаконно використовувала підприємиця на Харківщині
05.08.2026, 13:45
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
05.08.2026, 14:08
У Харкові подешевшали овочі: актуальні ціни повідомили у мерії
У Харкові подешевшали овочі: актуальні ціни повідомили у мерії
05.08.2026, 14:22
Втрачено одне з найбільших виробництв та логістичні центри “Епіцентру”
Втрачено одне з найбільших виробництв та логістичні центри “Епіцентру”
05.08.2026, 11:37

Новини за темою:

05.08.2026
Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова
05.08.2026
У Харкові подешевшали овочі: актуальні ціни повідомили у мерії
05.08.2026
У центрі Харкова заборонили паркуватися: місто вже готується до свят
04.08.2026
Загроза FPV для Харкова: водії з раціями та купол – підсумки 4 серпня
04.08.2026
Купол від FPV: чи відчують харків’яни ефект після тестування


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Вітер фантазії»: нову локацію створюють у саду Шевченка (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У саду ім. Шевченка в Харкова, біля каскаду озер, комунальники створюють нову локацію.".