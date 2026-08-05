Live

Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова

Суспільство 16:43   05.08.2026
Вікторія Яковенко
Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова

Правоохоронці розшукали чоловіка, який, за даними слідства, вкрав мобільний телефон у 21-річної дівчини в центрі Харкова.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що подія сталася 4 серпня біля виходу зі станції метро на майдані Конституції. Попередньо, 21-річна дівчина ненадовго поклала свій iPhone 17 Pro на парапет поруч із собою.

«Цим скористався перехожий, який миттєво заволодів гаджетом. Власниця вимагала повернути її майно, проте зловмисник проігнорував заклики та втік з місця події», – з’ясували правоохоронці.

Копи вже встановили особу ймовірного порушника. Ним виявився 20-річний чоловік, його затримали.

Фігуранту повідомили про підозру в грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.

Нагадаємо, 29 липня у Харкові 28-річний місцевий мешканець, раніше судимий за розбій, побив підлітка і вкрав його особисті речі, повідомляли в облпрокуратурі.

Читайте також: Вкрав чужі паспорти: що загрожує чоловіку на Харківщину, повідомили в поліції

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова
Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова
05.08.2026, 16:43
Сьогодні 5 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 серпня 2026: яке свято та день в історії
05.08.2026, 06:00
Водосховище понад 130 га незаконно використовувала підприємиця на Харківщині
Водосховище понад 130 га незаконно використовувала підприємиця на Харківщині
05.08.2026, 13:45
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
“Бандеролі” атакували Харків уранці: є постраждалі, фото наслідків
05.08.2026, 14:08
У Харкові подешевшали овочі: актуальні ціни повідомили у мерії
У Харкові подешевшали овочі: актуальні ціни повідомили у мерії
05.08.2026, 14:22
Втрачено одне з найбільших виробництв та логістичні центри “Епіцентру”
Втрачено одне з найбільших виробництв та логістичні центри “Епіцентру”
05.08.2026, 11:37

Новини за темою:

05.08.2026
«Вітер фантазії»: нову локацію створюють у саду Шевченка (фото)
05.08.2026
У Харкові подешевшали овочі: актуальні ціни повідомили у мерії
05.08.2026
У центрі Харкова заборонили паркуватися: місто вже готується до свят
04.08.2026
Загроза FPV для Харкова: водії з раціями та купол – підсумки 4 серпня
04.08.2026
Купол від FPV: чи відчують харків’яни ефект після тестування


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали чоловіка, який, за даними слідства, вкрав мобільний телефон у 21-річної дівчини в центрі Харкова.".