Поклала на парапет: iPhone вкрали у дівчини в центрі Харкова

Правоохоронці розшукали чоловіка, який, за даними слідства, вкрав мобільний телефон у 21-річної дівчини в центрі Харкова.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що подія сталася 4 серпня біля виходу зі станції метро на майдані Конституції. Попередньо, 21-річна дівчина ненадовго поклала свій iPhone 17 Pro на парапет поруч із собою.

«Цим скористався перехожий, який миттєво заволодів гаджетом. Власниця вимагала повернути її майно, проте зловмисник проігнорував заклики та втік з місця події», – з’ясували правоохоронці.

Копи вже встановили особу ймовірного порушника. Ним виявився 20-річний чоловік, його затримали.

Фігуранту повідомили про підозру в грабежі. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.

Нагадаємо, 29 липня у Харкові 28-річний місцевий мешканець, раніше судимий за розбій, побив підлітка і вкрав його особисті речі, повідомляли в облпрокуратурі.