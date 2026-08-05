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Комісій бракує, люди чекають місяцями: у ХОВА є пропозиції щодо «єВідновлення»

Оригінально 17:31   05.08.2026
Олена Нагорна
Комісій бракує, люди чекають місяцями: у ХОВА є пропозиції щодо «єВідновлення»

У найбільш постраждалих від агресії РФ громадах Харківщини не встигають опрацьовувати тисячі заявок на компенсації за знищене та пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення». Тому ХОВА пропонує залучати до цієї роботи сторонні комісії чи навіть “якийсь орган на рівні центральних органів виконавчої влади“.

Про це розповів журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, у регіоні зареєстровано 515 тисяч ВПО, значна частина яких чекає на компенсації, проте в найзавантаженіших громадах розгляд документів затримується на місяці.

«Першу хвилю ми пройшли. Далі зараз у нас найважча ситуація — по Дергачівській громаді Харківського району, по Куп’янському району, Чугуївський район, Вовчанськ. Таких руйнувань і масштабів, напевно, в жодній з областей немає. І заявок величезна кількість, а та кількість комісій, яка створена там — а більше їх створити немає можливості в тому чи іншому органі місцевого самоврядування, — вона не може фізично обробити кілька тисяч заявок», — пояснив Синєгубов.

Через надмірне навантаження строки розгляду суттєво відхиляються від норми.

«Наразі за законом ми маємо розглядати заявку протягом 30 днів. По факту — чотири-шість місяців», — повідомив очільник ОВА.

Для розв’язання проблеми область уже вийшла з конкретними ініціативами до міністерств.

«Ми будемо пропонувати, і вже фактично запропонували це. Можливо, визначити якийсь орган на рівні центральних органів виконавчої влади, їхніх представників тут, на місцях, які мали б таку саму функцію щодо обстеження та розгляду заявок, щоб допомогти органам місцевого самоврядування. Або залучати вже створені комісії, або створювати їх на базі інших органів місцевого самоврядування і залучати до роботи на прифронтових територіях», — пояснив посадовець.

У ХОВА розраховують на швидкі рішення від профільних відомств.

«Ми цю проблематику донесли вже. І далі чекаємо на реагування профільних міністерств, для того, щоб змінити цю історію. Я думаю, що ми це зробимо точно», — підсумував Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 17:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У найбільш постраждалих від агресії РФ громадах Харківщини не встигають опрацьовувати тисячі заявок на компенсації за знищене та пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».".