Беседін із Куп’янська йде на підвищення: яку посаду прогнозують йому в ХОВА

Власні джерела повідомили МГ «Об’єктив», що звільнений нещодавно ексначальник Куп’янської МВА Андрій Беседін може отримати нову високу посаду.

На Харківщині одного за одним зняли кількох голів районних адміністрацій: 31 липня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Богодухівської районної державної адміністрації Анатолія Рисцова. 3 липня Олександр Тертишний залишив посаду начальника Борівської селищної військової адміністрації. 4 липня стало відомо про звільнення Андрія Беседіна з посади керівника Куп’янської МВА – відповідне розпорядження з’явилося на сторінці президента України.

Що викликало ці кадрові рішення, ми поцікавилися в харківських експертів. Свого подиву від зняття начальників військових адміністрацій не приховує політолог Антон Авксентьєв. Але він зазначає, що саме ХОВА подає на Офіс президента пропозиції щодо подібних кадрових рішень. А ще нагадує: торік циркулювала інформація, що куп’янського керівника Беседіна розглядали як претендента на посаду начальника Полтавської обласної адміністрації.

«Потім цього не сталося, інформація не підтвердилася. Але доволі дивно, що людину, яку розглядали, як таку, що в неї може бути стрімке підвищення, поки ми бачимо лише те, що його звільнили. І от тут цікаво, що буде далі», – розмірковує Антон Авксентьєв.

Політолог відкинув версію, що звільнення керівників якось пов’язанні із бажанням центральної влади провести оптимізацію на місцях.

«У нас Луганська обласна адміністрація і всі громади працюють наразі. Навряд чи це питання пов’язане з тим, що в Офісі Президента побачили якусь абсурдність функціонування цих інституцій у прифронтових громадах, якщо вони не бачать абсурдності функціонування їх в окупованих роками», – зазначив політолог.

Беседіну можуть запропонувати посаду в ХОВА

Аби дізнатися, що відбувається за лаштунками і з чим пов’язаний «головопад» у райадміністраціях Харківщини, МГ «Об’єктив» звернулася до власних джерел.

«Ті звільнення, що відбулися, мали статися раніше. Із Тертишним історія зрозуміла – це було його бажання піти з посади через стан здоров’я. Щодо інших людей, то в кожного звільнення своя причина. Один із начальників райадміністрацій (Анатолій Рисцов – прим. ред.) втратив посаду через те, що до його роботи були претензії. Інший (Андрій Беседін – прим. ред.) піде на підвищення в межах регіону, у ХОВА. Полтавську область вже не розглядають», – повідомив МГ «Об’єктив» співбесідник із команди місцевої влади.

За інформацією нашого джерела, не виключають, що Андрію Беседіну запропонують посаду заступника начальника ХОВА.