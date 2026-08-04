Чому людина без досвіду роботи в СЗР має очолити розвідку? – Шлінчак

Я зараз не оцінюю самого Умєрова. Він був міністром оборони, очолював РНБО, брав участь у складних переговорах на Близькому Сході, в Туреччині, знаходиться в діалозі з американцями. Президент йому довіряє – і це очевидно. Питання в іншому. Чому людина без досвіду роботи у зовнішній розвідці має очолити саме зовнішню розвідку? Чому на одну з ключових спеціальних служб знову призначають не людину, яка розуміє систему, а політика з найближчого президентського кола?