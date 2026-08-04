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Найбільше боляче за кадрових офіцерів – політологиня про призначення Умєрова

Політика 10:57   04.08.2026
Марія Золкіна
дослідниця Лондонської школи економіки й політичних наук
Найбільше боляче за кадрових офіцерів – політологиня про призначення Умєрова Фото: Марія Золкіна/фейсбук

Мені найбільше боляче і прикро за кадрових офіцерів, які десятиліттями, роками працюють на державу, гідні і точно заслужили обіймати такі посади. Натомість виявляються нікому не потрібними і опиняються під керівництвом людини, яку просто треба через особисту лояльність і близькість до Президента “нагородити” черговою посадою. Лояльність і непотизм ще жодного разу не додали ані ефективності інституціям, ані рейтингу політикам.

Автор: Марія Золкіна, дослідниця Лондонської школи економіки й політичних наук

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 10:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Марія Золкіна, дослідниця Лондонської школи економіки й політичних наук у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мені найбільше боляче і прикро за кадрових офіцерів, які десятиліттями, роками працюють на державу, гідні і точно заслужили обіймати такі…".