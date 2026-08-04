Найбільше боляче за кадрових офіцерів – політологиня про призначення Умєрова

Мені найбільше боляче і прикро за кадрових офіцерів, які десятиліттями, роками працюють на державу, гідні і точно заслужили обіймати такі посади. Натомість виявляються нікому не потрібними і опиняються під керівництвом людини, яку просто треба через особисту лояльність і близькість до Президента “нагородити” черговою посадою. Лояльність і непотизм ще жодного разу не додали ані ефективності інституціям, ані рейтингу політикам.