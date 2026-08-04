Больше всего больно за кадровых офицеров — политолог о назначении Умерова

Мне больше всего больно и досадно за кадровых офицеров, которые десятилетиями, годами работают на государство, достойны и точно заслужили занимать такие должности. В то же время, оказываются никому не нужными и оказываются под руководством человека, которого просто нужно из-за личной лояльности и близости к Президенту «наградить» очередной должностью. Лояльность и непотизм еще ни разу не добавили ни эффективности институтам, ни рейтинга политикам.