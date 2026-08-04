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Больше всего больно за кадровых офицеров — политолог о назначении Умерова

Политика 10:57   04.08.2026
Мария Золкина
исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук
Больше всего больно за кадровых офицеров — политолог о назначении Умерова Фото: Мария Золкина/Facebook

Мне больше всего больно и досадно за кадровых офицеров, которые десятилетиями, годами работают на государство, достойны и точно заслужили занимать такие должности. В то же время, оказываются никому не нужными и оказываются под руководством человека, которого просто нужно из-за личной лояльности и близости к Президенту «наградить» очередной должностью. Лояльность и непотизм еще ни разу не добавили ни эффективности институтам, ни рейтинга политикам.

Автор: Мария Золкина, исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 10:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Мария Золкина, исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мне больше всего больно и досадно за кадровых офицеров, которые десятилетиями, годами работают на государство, достойны и точно заслужили занимать…".