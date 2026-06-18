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«Разведка мясом»: как сейчас действует враг на Купянщине, сообщили в ВСУ

Записано 15:50   18.06.2026
Виктория Яковенко
«Разведка мясом»: как сейчас действует враг на Купянщине, сообщили в ВСУ Скриншот

На Купянском направлении военные РФ пытаются малыми группами найти слабые места и просочиться, однако это у них не получается, констатирует в эфире нацмарафона офицер отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович.

«Используют личный состав как разведку мясом. По одному, по два, ищут те места, где могут проскочить. Но у них не получается. Абсолютное большинство их военнослужащих уничтожаем еще до того, как они приближаются к нашим позициям», – говорит военный.

Тяжелую технику россияне вообще не используют на этом направлении.

«Так как на дистанции, довольно значительной, нашим бойцам беспилотных систем удается уничтожать ту же САУ и другую бронированную технику. Удается уничтожать на дистанции 20 км», – отметил Виктор Петрович.

При этом оккупанты активно используют дроны. Особенно, уточнил воин, пытаются поразить логистику.

«Поэтому любое передвижение, любая логистика с нашей стороны всегда выглядит как спецоперация, с проверкой неба. Очень много переходит логистики нашей на системы НРК, на «Vampire», — подытожил Виктор Петрович.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 15:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении военные РФ пытаются малыми группами найти слабые места и просочиться, однако это у них не получается".