«Разведка мясом»: как сейчас действует враг на Купянщине, сообщили в ВСУ
На Купянском направлении военные РФ пытаются малыми группами найти слабые места и просочиться, однако это у них не получается, констатирует в эфире нацмарафона офицер отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович.
«Используют личный состав как разведку мясом. По одному, по два, ищут те места, где могут проскочить. Но у них не получается. Абсолютное большинство их военнослужащих уничтожаем еще до того, как они приближаются к нашим позициям», – говорит военный.
Тяжелую технику россияне вообще не используют на этом направлении.
«Так как на дистанции, довольно значительной, нашим бойцам беспилотных систем удается уничтожать ту же САУ и другую бронированную технику. Удается уничтожать на дистанции 20 км», – отметил Виктор Петрович.
При этом оккупанты активно используют дроны. Особенно, уточнил воин, пытаются поразить логистику.
«Поэтому любое передвижение, любая логистика с нашей стороны всегда выглядит как спецоперация, с проверкой неба. Очень много переходит логистики нашей на системы НРК, на «Vampire», — подытожил Виктор Петрович.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 15:50;