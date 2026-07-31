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Интенсивность боев на севере спала – данные Генштаба

Украина 08:09   31.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Интенсивность боев на севере спала – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз около Старицы, Западного, Охримовки, Радьковки и Хатнего.

На Купянском – ВСУ отбили девять атак врага в районе Тищенковки и Радьковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 83 ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросив 254 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8980 дронов-камикадзе и осуществил 2941 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 39 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях оккупантов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев.".