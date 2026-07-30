Live

Зарезал знакомого и пытался инсценировать его самоубийство: суд вынес приговор

Происшествия 10:45   30.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Зарезал знакомого и пытался инсценировать его самоубийство: суд вынес приговор

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что суд отправил за решетку на девять лет мужчину, который убил своего знакомого, а потом пытался запутать следствие, выдавая преступление за самоубийство.

Правоохранители установили, что события произошли в январе 2024 года в селе Дубовка Харьковского района. Между осужденным и его жертвой возник конфликт, когда они вместе расписали алкогольные напитки. Вначале преступник избил знакомого, а потом ударил его кухонным ножом дважды – в шею и лицо. Потерпевший умер на месте преступления от кровопотери.

«На следующий день, чтобы скрыть преступление, нападающий решил инсценировать «самоубийство» — положил тело погибшего на санки и отвез в железнодорожный перегон. Там он оставил труп на путях, чтобы его переехал поезд, словно потерпевший покончил с собой. После этого фигурант отправился домой. Тело обнаружили железнодорожники. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении», – отметили в прокуратуре.

На суде осужденный свою вину не признал – заявил, что к убийству не причастен, в день трагедии с потерпевшим даже не виделся и, к тому же, был трезвым.

«В то же время, суд, всесторонне и полно исследовав доказательства, предоставленные стороной обвинения, признал доводы прокуроров обоснованными. Приговор мужчина ожидал под стражей. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы», – добавили правоохранители.

Читайте также: Ночью КАБы ударили по Слатино, в Золочеве три десятка поврежденных домов

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 30 июля: массированный обстрел Украины
Новости Харькова — главное 30 июля: массированный обстрел Украины
30.07.2026, 08:44
В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)
В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)
29.07.2026, 19:42
«Очень громко» под Харьковом: что происходит
«Очень громко» под Харьковом: что происходит
29.07.2026, 20:58
Ночью Харьков атаковал «Шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам
Ночью Харьков атаковал «Шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам
30.07.2026, 07:23
Ветер перемен: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля
Ветер перемен: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля
29.07.2026, 20:11
Зарезал знакомого и пытался инсценировать его самоубийство: суд вынес приговор
Зарезал знакомого и пытался инсценировать его самоубийство: суд вынес приговор
30.07.2026, 10:45

Новости по теме:

30.07.2026
Ночью КАБы ударили по Слатино, в Золочеве три десятка поврежденных домов
30.07.2026
ГСЧС: утром двое детей пострадали из-за удара БпЛА по Лозовщине
30.07.2026
Трое детей пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине
30.07.2026
Сложнее вновь было на севере региона: где атаковал враг, рассказали в Генштабе
30.07.2026
Новости Харькова — главное 30 июля: массированный обстрел Украины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Зарезал знакомого и пытался инсценировать его самоубийство: суд вынес приговор», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 10:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что суд отправил за решетку на девять лет мужчину, который убил своего знакомого, а потом пытался запутать следствие".