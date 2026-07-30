Зарезал знакомого и пытался инсценировать его самоубийство: суд вынес приговор

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что суд отправил за решетку на девять лет мужчину, который убил своего знакомого, а потом пытался запутать следствие, выдавая преступление за самоубийство.

Правоохранители установили, что события произошли в январе 2024 года в селе Дубовка Харьковского района. Между осужденным и его жертвой возник конфликт, когда они вместе расписали алкогольные напитки. Вначале преступник избил знакомого, а потом ударил его кухонным ножом дважды – в шею и лицо. Потерпевший умер на месте преступления от кровопотери.

«На следующий день, чтобы скрыть преступление, нападающий решил инсценировать «самоубийство» — положил тело погибшего на санки и отвез в железнодорожный перегон. Там он оставил труп на путях, чтобы его переехал поезд, словно потерпевший покончил с собой. После этого фигурант отправился домой. Тело обнаружили железнодорожники. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении», – отметили в прокуратуре.

На суде осужденный свою вину не признал – заявил, что к убийству не причастен, в день трагедии с потерпевшим даже не виделся и, к тому же, был трезвым.

«В то же время, суд, всесторонне и полно исследовав доказательства, предоставленные стороной обвинения, признал доводы прокуроров обоснованными. Приговор мужчина ожидал под стражей. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы», – добавили правоохранители.