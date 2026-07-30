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Сложнее вновь было на севере региона: где атаковал враг, рассказали в Генштабе

Украина 08:15   30.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сложнее вновь было на севере региона: где атаковал враг, рассказали в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине было 18 боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На севере от Харькова ВСУ отбили 13 атак россиян в районе Лимана, Волоховки, Старицы, Избицкого и Хатнего.

На Купянском направлении было пять боестолкновений около Ковшаровки, Шейковки и Купянска-Узлового.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 238 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и 85 авиационных ударов, во время которых сбросил 293 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8112 дронов-камикадзе и осуществили 2892 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 26 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Также Генштаб обновил данные о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 08:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 18 боев, пишут в Генштабе ВСУ.".