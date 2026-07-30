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Складніше було на півночі регіону: де атакував ворог, розповіли у Генштабі

Україна 08:15   30.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Складніше було на півночі регіону: де атакував ворог, розповіли у Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було 18 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На півночі від Харкова ЗСУ відбили 13 атак росіян в районі Лимана, Волохівки, Стариці, Ізбицького та Хатнього.

На Куп’янському напрямку було п’ять бойових зіткнень біля Ківшарівки, Шийківки та Куп’янська-Вузлового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 293 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8112 дронів-камікадзе та здійснили 2892 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

Також Генштаб оновив дані про втрати ворога:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 08:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 18 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.".